مدير مكتب "كوردستان24" يحضر مأدبة عشاء الرئيس الأمريكي في واشنطن

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أربيل (كوردستان24)- أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة (24 تموز 2026)، مأدبة عشاء لمراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، بمشاركة عشرات الصحفيين والإعلاميين، وكان من بين الحضور مدير مكتب "كوردستان 24" في واشنطن، الصحفي رحيم رشيدي.

أقيمت مراسم العشاء في فندق "وولدورف أستوريا" وسط تدابير أمنية مكثفة وغير مسبوقة. وخلال المناسبة، ألقى الرئيس ترامب كلمة أمام الحاضرين، أعرب فيها عن سعادته بتنظيم هذا الحدث ولقائه بلقاء ممثلي وسائل الإعلام.

تأتي هذه المأدبة بعد ثلاثة أشهر من حادثة أمنية خطيرة وقعت في 25 نيسان 2026، حينما تعرض حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" لإطلاق نار من قبل شاب مسلح يدعى "كول توماس ألن". وكان الهجوم محاولة لاغتيال الرئيس ترامب ومسؤولين آخرين، مما دفع جهاز "الخدمة السرية" إلى نقل الرئيس والمسؤولين فوراً إلى مكان آمن، قبل أن يتم اعتقال المهاجم وإلغاء الحدث آنذاك.

ويأتي تنظيم هذا العشاء مجدداً تحت إشراف أمني دقيق، كرسالة على استئناف الأنشطة الرسمية بعد تجاوز تداعيات الهجوم الذي استهدف النسخة السابقة من هذا اللقاء التقليدي بين الرئاسة والصحافة.