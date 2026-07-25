مصدر لـ كوردستان 24: وُجِّهت الطائرات المسيرة من الموصل إلى أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- نجحت قوات التحالف الدولي في إسقاط خمس طائرات مسيّرة أُطلقت، صباح الجمعة، باتجاه مدينة أربيل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وكشفت مصادر كوردستان 24، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم نُفّذ من قبل فصائل مسلحة خارجة عن القانون انطلاقاً من محيط مدينة الموصل.

مؤكدةً استمرار التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمن واستقرار عاصمة إقليم كوردستان والمنطقة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تجدد فيه حكومة إقليم كوردستان مطالبها للحكومة الاتحادية في بغداد بضرورة اتخاذ تدابير حازمة للسيطرة على نفوذ الجماعات المسلحة ووضع حد للهجمات المتكررة التي تستهدف أربيل ومدناً أخرى في الإقليم.