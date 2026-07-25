اجتماع رفيع في رئاسة حكومة إقليم كوردستان لبحث أزمة البنزين وآليات توزيعها

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين ديوان رئاسة الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية، لبحث سبل المعالجة السريعة لأزمة شح البنزين في الإقليم.

وقال مصدر في الوزارة، في تصريح خاص لـكوردستان24، إن الاجتماع سيناقش عدداً من الملفات المتعلقة بتوفير البنزين، وفي مقدمتها زيادة الكميات المخصصة يومياً، إلى جانب إعادة تنظيم آلية التوزيع بما يضمن العدالة بين جميع السائقين.

وأضاف المصدر أن من بين المقترحات المطروحة اعتماد آلية توزيع أكثر تنظيماً عبر البطاقة الإلكترونية الخاصة بالبنزين، بما يكفل حصول كل سائق على حصته المستحقة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتناول أيضاً عدداً من الحلول والإجراءات الأخرى الرامية إلى إنهاء أزمة نقص البنزين في أقرب وقت ممكن.