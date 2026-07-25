إيكو عراق: مساهمة إقليم كوردستان تدعم وصول الإيرادات غير النفطية الاتحادية إلى 16 بالمائة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق، ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 16% من إجمالي الإيرادات المالية للعراق، في أعلى نسبة تُسجل حتى الآن.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 16% خلال شهري أيار وحزيران، بعد أن كانت لا تتجاوز 5% لسنوات".

مبيناً " ارتفعت اول مرة إلى نحو 10% في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، واستقرت عند هذا المستوى خلال حكومة محمد شياع السوداني، قبل أن تسجل حالياً أعلى مستوى لها حاليا".

وأوضح المرصد أن "الإيرادات غير النفطية تتوزع بين الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج، والرسوم، والضرائب على الدخول والثروات، والإيرادات التحويلية، إلى جانب إيرادات أخرى."

وأشار إلى أن "إيرادات إقليم كوردستان تمثل نحو 5.5% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، عبر الأموال التي يسلمها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية."