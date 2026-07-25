إجراءات تنظيمية جديدة لتوزيع البنزين بـ 750 ديناراً في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- تواصل حكومة إقليم كوردستان ضخ الوقود المدعوم بسعر 750 ديناراً للتر الواحد في محافظات الإقليم، وسط تحركات رسمية للتحول نحو نظام التوزيع الإلكتروني للحد من الازدحامات أمام المحطات.

وأفاد مراسل كوردستان24، بأن عملية التوزيع شملت اليوم السبت 23 محطة وقود في محافظة أربيل، بالتزامن مع انطلاقها في إدارة كرميان المستقلة.

وفي إطار مساعي تنظيم العملية، نوقشت خلال اجتماع في محافظة أربيل آلية جديدة للتحول نحو الكوبونات الإلكترونية في توزيع البنزين، أسوة بتجربة توزيع غاز المنازل، بهدف تقديم تسهيلات أكبر للسائقين وتقليل الاكتظاظ.

ومن المقرر إعلان الضوابط والكميات المخصصة لكل مركبة فور صدور التعليمات التنفيذية للقرار.