الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر، مع تصاعد المواجهة بين الطرفين.

وبعد ساعات من شنّ الرياض غارات على أهداف للحوثيين في الحديدة، قال المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبعُ شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع".

وحذّر من "توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة".

وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" برئاسة السعودية، السبت، قصف أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة باليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان عبر منصة "إكس" إن "الاستهداف ركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر".

وتابع أن "عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، وتم تنفيذ العملية وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".

وذكر أن الجماعة "قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية".

وقال إن "السعودية وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية".

وأوضح أنه "لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية".

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية، فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون".