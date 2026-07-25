سماء فرنسا وإسبانيا تتوحد بالدخان.. النيران تلتهم الأخضر واليابس والجيش يتدخل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن نشر 1,500 جندي بدءاً من مساء اليوم السبت 25 تموز/یولیو 2026، للمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات وتأمين عمليات إخلاء السكان وحماية المنازل الشاغرة، وذلك بعد أن كانت القوات المنتشرة سابقاً تقتصر على نحو 1,000 جندي.

رقم قياسي وتأثيرات كوارثية في فرنسا

أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن الحرائق المشتعلة في البلاد منذ بداية العام التهمت ما يقرب من 98,000 هكتار من الأراضي، واصفاً هذا الرقم بـ "الرقم القياسي التاريخي". وتعد المنطقة المحيطة بمدينة بوردو (إقليم جيروند) الأكثر تضرراً، حيث دمرت النيران فيها وحدهما أكثر من 40,000 هكتار.

وأوضح الوزير أن عدة حرائق لا تزال خارجة عن السيطرة في أقاليم "جيروند"، و"لاند"، و"فار". ورغم أن الأحوال الجوية شهدت تحسناً طفيفاً لصالح فرق الإطفاء، إلا أنه يُجهل ما إذا كان هذا التحسن سيستمر.

إجلاء مئات الآلاف من السكان

أجبرت الحرائق المشتعلة في جنوب غرب فرنسا ما يقرب من 200,000 شخص على الفرار من منازلهم، من بينهم 167,000 شخص تم إجلاؤهم من المنطقة المحيطة ببوردو. وشهدت ليلة الجمعة-السبت إجلاء 57,000 شخص آخرين كإجراء احترازي، شملت إخلاء 33,000 شخص في منطقة "سان ميدار أون جال" (على بعد 5 كم من بوردو)، بالإضافة إلى إجلاء 30,000 شخص في إقليم "لاند" المباشر.

التقاء دخان حرائق مدريد وبوردو عبر الأقمار الصناعية

وفي تطور مرتبط بالحالة الجوية والإقليمية، كشفت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية (Aemet) استناداً إلى صور الأقمار الصناعية أن أعمدة الدخان الناجمة عن حرائق الغابات بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد ومنطقة "أفيلا" (التي دمرت 25,000 هكتار) قد اتصلت والتقت بأعمدة الدخان المرتفعة من حرائق منطقة بوردو الفرنسية.

امتداد العمليات إلى الحدود البلجيكية

على صعيد متصل، اندلع حريق غابات جديد في منطقة "فيروينفال" بمحافظة نامور البلجيكية، وتحديداً بالقرب من الحدود الفرنسية في نقطة شهدت حريقاً سابقاً. وشاركت شاحنات إطفاء بلجيكية وفرنسية في السيطرة على الحريق الذي التهم عدة مئات من الأمتار المربعة، حيث أُعلن عن السيطرة عليه واستمرار عمليات الإخماد.