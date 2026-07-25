اعتقال متدربة في مقر "الناتو" ببلجيكا للاشتباه في قيامها بالتجسس

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي عن اعتقال امرأة كندية من أصل صيني، كانت تعمل متدربة في المقر العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بمدينة "مونس" ، وذلك يوم الجمعة الماضي للاشتباه في تورطها في أعمال تجسس والمشاركة في منظمة إجرامية.

وبحسب التفاصيل، أثارت المتدربة انتباه الأجهزة الأمنية في مقر القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا (SHAPE)، والتي أبلغت بدورها الاستخبارات العسكرية (Adiv). وبسبب خطورة الشبهات، أُحيلت القضية إلى الادعاء الفيدرالي.

وقد نفذت الشرطة يوم الخميس الماضي عمليات تفتيش في منزل المشتبه بها ومكان عملها، بمشاركة وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق وضعها تحت مذكرة توقيف بتهمة "التجسس لصالح دولة ثالثة والمشاركة في منظمة إجرامية".

وصرحت "آن لوكوياك" من الادعاء الفيدرالي بأن المتهمة قامت بسلوكيات مشبوهة، حيث أجرت "عمليات بحث داخل الأنظمة المعلوماتية واطلعت على ملفات لا تدخل ضمن نطاق مهامها الوظيفية".

تقبع المتدربة حالياً في السجن، ومن المقرر أن تقرر غرفة المشورة الأسبوع المقبل بشأن تمديد فترة اعتقالها. ولم يفصح الادعاء عن مزيد من التفاصيل للحفاظ على سرية التحقيقات الجارية.

يُذكر أن مقر (SHAPE) يُعد المركز الاستراتيجي العسكري لحلف الناتو في أوروبا، ومنه يتم التخطيط والإشراف على كافة العمليات العسكرية للحلف.



المصدر: صحیفة (De Standaard) البلجیکیة