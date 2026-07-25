نيجيرفان بارزاني يعزي في ضحايا الحادث المروري الأليم في سوريا
أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن بالغ حزنه وأساه جراء الحادث المروري الأليم الذي وقع في الجمهورية العربية السورية، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين، معظمهم من منتسبي وزارة الداخلية.
وقدم نيجيرفان بارزاني في تغريدة له خالص التعازي والمواساة لعوائل الضحايا وللحكومة السورية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الحادث المروري الأليم الذي وقع في الجمهورية العربيةالسورية والذي أودى بحياة عدد من المواطنين معظمهم من منتسبي وزارة الداخلية.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 25, 2026
وإننا إذ نُعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لعوائل وذوي الضحايا وللحكومة السورية، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته…