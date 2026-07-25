الصين تجلي 20 ألف من مواطنيها جنوبي البلاد مع اقتراب الإعصار "نول"

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أربيل (كوردستان 24)- أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص وعلقت خدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة، وفق الإعلام الرسمي.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة قوانغدونغ في الفترة بين مساء السبت وصباح الأحد، حسبما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.

وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من أربعة مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحا عاتية وأمطارا غزيرة.

وتم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في قوانغدونغ، حسبما ذكرت قناة سي سي تي في الرسمية في ساعة متأخرة الجمعة.

وقالت إن سفن الصيد العاملة في المقاطعة عادت إلى موانئها "للاحتماء من العاصفة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وستعلّق قوانغدونغ بعض خدمات القطارات صباح السبت قبل وقفها بالكامل الأحد.

وصدرت تعليمات للمدارس في مدينة تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ بتعليق أنشطتها، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وتسببت الأحوال الجوية القاسية في دمار واسع النطاق هذا الشهر في جنوب ووسط الصين حيث لقي 39 شخصا حتفهم عندما تسبب الإعصار مايساك في فيضانات مدمرة في مقاطعة قوانغشي.

كما تسبب مايساك في عواصف رعدية ورياح عاتية أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 331 آخرين في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

ويحذر علماء من أن شدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية عالميا ستزداد مع استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض نتيجة انبعاثات الوقود الأحفوري.

والصين أكبر مُصدر للغازات الدفيئة في العالم، لكنها في الوقت نفسه قوة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة وتسعى إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060.