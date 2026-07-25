وفاة طبيب إثر صعقة كهربائية في يوم افتتاح عيادته

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- توفي الدكتور الحسين باسم عبد الحميد البدري إثر تعرضه لصعقة كهربائية، في حادثة مأساوية تزامنت، وفق ما تداولته منشورات نعي، مع اليوم الأول لافتتاح عيادته الطبية.

وأثارت وفاة الطبيب في الناصرية، حالة من الحزن بين أهله ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة ومحبة الناس له.

ووصف مقربون رحيله بأنه فاجعة مؤلمة، إذ كان يستعد لبدء مشواره المهني وتحقيق حلمه بافتتاح عيادته، قبل أن تضع الحادثة حداً لحياته بشكل مفاجئ.