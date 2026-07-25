من الإيرادات المحلية.. مالية كوردستان تعلن صرف رواتب معلمي وموظفي العقود غداً الأحد

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن يوم غدٍ الأحد سيشهد بدء توزيع رواتب شهر حزيران/يونيو الماضي للمعلمين والمدرسين المتعاقدين والموظفين الممولين من الإيرادات المحلية، وذلك عقب عدم إرسال التخصيصات المالية الخاصة بهم من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، أن عملية التوزيع لشهر حزيران المخصصة لمعلمي العقود والموظفين المستحقين ستبدأ غداً الأحد 26 تموز 2026. وتفيد المعلومات المتاحة بأن كلفة هذه الرواتب جرى تأمينها بالكامل عبر الإيرادات المحلية للإقليم (الجمارك، والضرائب، وعائدات الوزارات الخدمية) بمبلغ يصل إلى قرابة 43 مليار دينار عراقي شهرياً.

وبحسب بيان وزارة المالية، تشمل هذه الدفعة معلمي ومدرسي العقود في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الموظفين المنسوبين لمؤسسات الإقليم المعينين بصفة عقد أو ملاك دائم بعد تاريخ 1 تموز 2024 والذين تمول رواتبهم من الإيرادات الذاتية للإقليم.

وتظهر البيانات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان وجود 41,382 معلماً ومدرساً متعاقداً في وزارتي التربية والتعليم العالي، إلى جانب 45,409 موظفين في الوزارات والدوائر الأخرى تُصرف رواتبهم من الإيرادات المحلية. ويبلغ إجمالي المبالغ الشهرية التي تؤمنها حكومة الإقليم لهذه الشرائح 42 ملياراً و623 مليون دينار عراقي، وذلك إثر عدم إدراج الحكومة الاتحادية لهؤلاء الموظفين ضمن قوائم ملاكات التمويل المالي الرسمي للإقليم حتى الآن.

وفي سياق الإجراءات الإدارية التنظيمية، جرى خلال الأسبوع الماضي تسليم البيانات والعناوين الوظيفية الكاملة لمعلمي وموظفي العقود إلى دائرة تكنولوجيا المعلومات (DIT) لتسجيلهم وتثبيتهم في نظام إدارة الرواتب الرقمي (Payroll). ووصلت هذه العملية إلى مراحلها النهائية؛ حيث من المقرر أن يطالب الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، ضمن التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، الحكومة الاتحادية رسمياً بتثبيت هؤلاء الموظفين والمعلمين على الملاك الدائم وتوفير التمويل المالي لهم ضمن الموازنة الموحدة.



