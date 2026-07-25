دانر عبد الغفار: 50 ألف برميل نفط يومياً لا تسد الاحتياجات المحلية لإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- صرح المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، بأن كمية 50 ألف برميل نفط يومياً، والمخصصة بموجب الاتفاق بين أربيل وبغداد للاحتياجات المحلية، غير كافية، مشيراً إلى تقديم طلب رسمي للحكومة الاتحادية لزيادة هذه الكمية.

يوم السبت، 25 تموز 2026، تحدث دانر عبد الغفار، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "إن كمية النفط المخصصة من قبل بغداد للاحتياجات المحلية في إقليم كوردستان قليلة ولا تغطي متطلبات السوق".

وأوضح المتحدث باسم الكتلة أنه بموجب الاتفاق الرسمي المبرم بين أربيل وبغداد، تم تحديد 50 ألف برميل نفط يومياً للاستهلاك المحلي في الإقليم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه الكمية غير كافية ويتوجب زيادتها.

كما أشار دانر عبد الغفار إلى أنهم طالبوا الحكومة الاتحادية بزيادة الحصة المخصصة، موضحاً أن الاحتياج اليومي المحلي لإقليم كوردستان من مادة البنزين يصل إلى نحو 7 ملايين لتر، مؤكداً أن الكمية المخصصة حالياً أقل بكثير من مستوى الطلب الفعلي للسائقين والمصافي المحلية.