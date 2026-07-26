سيول جارفة تضرب تركيا وتخلف أضراراً واسعة بالبنية التحتية في أنقرة وإسطنبول

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أربيل (كوردستان 24)- تسببت موجة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت معظم الولايات التركية، اليوم الأحد، في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وسط استنفار حكومي واسع للتعامل مع تداعيات الفيضانات.

وأدت الأمطار الهاطلة بغزارة خلال ساعات معدودة إلى تجمع كميات كبيرة من المياه وشلل الحركة في الشوارع الرئيسية، لا سيما في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول؛ حيث ارتفع منسوب المياه بشكل مفاجئ مما تسبب في غرق عشرات السيارات وتجمعها داخل الأنفاق والمحاور المروية.

كما أسفرت السيول عن انهيارات في الطرق العامة وتشكل حفر عميقة أدت إلى سقوط عدد من المركبات فيها. وامتدت الأضرار لتطال المرافق الحيوية في ولايتي عثمانية وأضنة، بعدما داهمت مياه الأمطار عدداً من المستشفيات والمنازل السكنية.

وفي مدن توكات ويوزغات وأماسيا، غمرت السيول الأسواق والمحال التجارية والطوابق السفلى للمباني في أقل من ساعة، محددةً خسائر مالية فادحة للتجار.

من جانبها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) رفع حالة التأهب، مشيرةً إلى دفع أكثر من 18 ألف عنصر إنقاذ مدعومين بآلاف آليات الطوارئ إلى المناطق المتضررة، إثر تحذيرات شملت 35 ولاية، لإجلاء المحاصرين داخل مركباتهم ومنازلهم.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تركيا موجات متكررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، لا سيما في مناطق حوض البحر الأسود ووسط الأناضول.