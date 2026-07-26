الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة بمختلف المحافظات العراقية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقيّة، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام القادمة، مؤكدة تسجيل ارتفاع جديد في درجات الحرارة بمختلف أنحاء البلاد.

وأوضح بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الإثنين سيكون صحواً بجه عام، مع استقرار درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق في جميع المحافظات، حيث تُسجل ميسان أعلى درجة حرارة عظمى بـ 48 درجة مئوية، تليها البصرة بـ 46°C، في حين تسجل محافظات بابل والديوانية والمثنى وذي قار 45°C.

كما يُتوقع أن تسجل العاصمة بغداد ونينوى وديالى 43°C، بينما تتراوح الحرارة في باقي المحافظات بين 39°C في دهوك و44°C في النجف وواسط وصلاح الدين.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيستمر صحواً يومي الثلاثاء والأربعاء مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بجميع أرجاء البلاد، على أن تعود لاستقرارها النسبي يوم الخميس المقبل مقارنة بالأيام التي تسبقها.