بالأرقام والبيانات.. التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تنشر سجل إنجازاتها الاستراتيجية نحو "كوردستان أقوى"

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اربيل (كوردستان24) - أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، تقريراً شاملاً ومفصلاً يسلط الضوء على الإنجازات الاستراتيجية للتشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، للفترة الممتدة بين (2019 - 2026).

ويُظهر التقرير، الذي اطلعت عليه "كوردستان 24"، كيف تمكنت الحكومة من تحويل التحديات والأزمات المعقدة – بدءاً من جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط وصولاً إلى الضغوط السياسية – إلى فرص حقيقية للإصلاح والبناء، محققة طفرة نوعية في البنية التحتية، والخدمات العامة، والرقمنة، وتنويع مصادر الدخل.

وفيما يلي أبرز محطات الإنجاز الحكومي وفقاً للقطاعات الحيوية:

ثورة في مشاريع البنية التحتية والطرق

أولت الحكومة اهتماماً استثنائياً بقطاع الطرق والجسور لربط المدن والقرى وتسهيل الحركة التجارية والسياحية.

تم إنجاز 810 مشروعاً مكتملاً بتكلفة بلغت 1.057 تريليون دينار، شملت تعبيد 3,055 كيلومتراً من الطرق.

بلغت التخصيصات المالية لقطاعات (البلدية، الطرق والجسور، المياه والري، السياحة والآثار) أكثر من 2 تريليون دينار للمشاريع داخل المدن، وتوزعت المشاريع بعدالة على كافة المحافظات والإدارات المستقلة (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، سوران، رابرين، وزاخو).

الأمن المائي والغذائي: سدود وصوامع وتصدير للعالم

لمواجهة أزمة الجفاف والتغير المناخي، نفذت الحكومة استراتيجية شاملة للأمن المائي والغذائي:

السدود والمياه: بناء 9 سدود جديدة (مثل كومسبان، ديوانه، باستوره)، وإنجاز 30 حوضاً مائياً، مع وجود 57 حوضاً قيد التنفيذ. كما تم إطلاق مشاريع كبرى لمعالجة المياه الثقيلة وتوفير مياه الشرب بملايين الأمتار المكعبة يومياً.

الزراعة والصناعة: تم بناء 4 صوامع (سايلوات) استراتيجية في قوشتية، كلار، روفيا، وحلبجة بسعة إجمالية بلغت 160 ألف طن، مع خطط لتنفيذ 4 أخرى.

إنجاز تاريخي: لأول مرة، تم تصدير عشرات الآلاف من الأطنان من المحاصيل الزراعية الكوردستانية (كالبطاطا، التفاح، الرمان، والعسل) إلى دول الخليج والأسواق العالمية، مما رفع الإنتاج الزراعي بنسبة 12%.

الكهرباء والطاقة: مشروع "رووناكي" يضيء كوردستان

رفعت التشكيلة التاسعة مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية من 2,360 ميغاواط في 2019 إلى 4,334 ميغاواط، عبر محطات تعمل بالطاقة النظيفة، والدورة المركبة، والطاقة الشمسية.

ويبرز هنا مشروع "رووناكي" الاستراتيجي، الذي يهدف إلى توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لعموم سكان الإقليم بحلول عام 2026، وقد شمل حتى الآن مئات الآلاف من المنازل والمباني التجارية، مما يقلل النفقات على المواطنين ويحمي البيئة عبر إطفاء آلاف المولدات الأهلية.

الرقمنة والإصلاح المالي: "هەژماری من" (حسابي)

خطت الحكومة خطوات جبارة في الإصلاح الإداري والمالي ونظام الدفع الرقمي:

تسجيل أكثر من 950,000 موظف في مشروع "حسابي" الوطني، وإصدار أكثر من 895,000 بطاقة بنكية، بمشاركة مصارف معتمدة من البنك المركزي العراقي.

في وزارة البيشمركة، تمت مراجعة ونقل ملفات أكثر من 88 ألف منتسب ضمن خطة لتوحيد القوات، بالإضافة إلى شطب آلاف الحالات التي كانت تتقاضى رواتب بشكل غير قانوني.

إطلاق بوابات إلكترونية متعددة مثل (الفيزا الإلكترونية E-VISA، نظام الراتب المركزي، تسجيل الشركات، ونظام الشكاوى).

الاستثمار وتوفير فرص العمل

وفرت الحكومة بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تم تنفيذ 856 مشروعاً بحزمة مالية تجاوزت 25.2 مليار دولار في القطاعات الصناعية، التجارية، السياحية، والسكنية.

كما تم تعيين الآلاف من الأوائل والخريجين، وتثبيت المحاضرين، وتوفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل مدعومة من صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب.

البيئة والمجتمع: حزام أربيل الأخضر والتعايش السلمي

البيئة: أطلقت الحكومة مشروع "حزام أربيل الأخضر" بطول 150 متراً وبزراعة 7.7 مليون شجرة لخفض الانبعاثات ومكافحة التصحر. كما تم تطهير 316 حقلاً من الألغام.

التعايش: يحتضن الإقليم ثمانية مكونات وأديان رسمية، وتم بناء وترميم مئات دور العبادة.

الإنسانية: رغم الأزمات المالية، يستمر إقليم كوردستان في استضافة أكثر من 853 ألف نازح ولاجئ بتكلفة سنوية تبلغ 860 مليون دولار.

الدبلوماسية ومكانة كوردستان العالمية

سعت الحكومة لتعزيز مكانة الإقليم دولياً، حيث يحتضن الإقليم عشرات القنصليات والبعثات الدبلوماسية، ويعمل عن كثب مع وكالات التعاون الدولي مثل (JICA اليابانية، GIZ الألمانية، وKOICA الكورية) لدعم مشاريع التنمية.

خلاصة القول

يُختتم التقرير الحكومي باقتباس يعكس فلسفة التشكيلة الوزارية التاسعة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني: "نحن لا نقدم الوعود فقط، بل ننجزها أيضاً"، في إشارة واضحة إلى أن لغة الأرقام والمشاريع المنجزة على أرض الواقع هي الدليل الأبرز على مسيرة بناء "كوردستان أقوى".