رئيس الوزراء اللبناني يصل العاصمة بغداد

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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، العاصمة العراقية بغداد، يرافقه وفدٌ وزاري رسمي.

وكان في استقبال سلام بمطار بغداد الدولي، وزير المالية الاتحادي فالح الساري.

وضم الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة، وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أكد في تصريحٍ صحفي أن رئيسي الوزراء "سيعقدان لقاء ثنائياً يعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من اتصالات حول إعادة تفعيل خطوط الطاقة بين العراق وسوريا ولبنان، كذلك في ظل التطورات السياسية الجارية في العراق لجهة حصر السلاح ومكافحة الفساد.