مقابلات التجنيس في الحسكة تشمل 1800 شخص من "مكتومي القيد"

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أربيل (كوردستان24)- تتواصل في محافظة الحسكة عمليات إجراء المقابلات الميدانية الخاصة بتجنيس "مكتومي القيد" المسجلين ضمن الدفعة الثانية، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات حتى الآن نحو 1800 شخص، موزعين على 5 مراكز معتمدة في المحافظة، وذلك من إجمالي أكثر من 13 ألف متقدم.

وأفاد عضو لجنة التجنيس، لورنس الجاسم، في تصريح صحفي، بأن اللجنة تعتمد آلية المقابلات اليومية لنحو 40 شخصاً من أبناء الدفعة الثانية، ضمن خطة عمل تهدف لاستكمال دراسة جميع الملفات وإنجاز المعاملات بانتظام.

وأوضح الجاسم أن المقابلات المنفذة داخل مدينة الحسكة شملت حتى اللحظة 57 عائلة من الدفعة الأولى و93 عائلة من الدفعة الثانية، مؤكداً استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المحددة إلى حين استكمال ملفات المتقدمين كافة.