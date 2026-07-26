رئيس إقليم كوردستان يرحب بالقنصل العام الكوري الجنوبي الجديد

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أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (الأحد، 26 تموز 2026)، أوون جيو شيم، القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في إقليم كوردستان، للترحيب به والتعارف بمناسبة مباشرته مهامه.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس إقليم كوردستان، القنصل العام الكوري الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه آملاً له النجاح في أدائها، ومبدياً استعداد الجهات المعنية في إقليم كوردستان لتقديم كل العون والتسهيلات لإنجاح مهامه.

وجدد رئيس إقليم كوردستان الإعراب عن شكره وتقديره للمساعدات الكورية الجنوبية، مؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، أشاد أوون جيو شيم بدور نيجيرفان بارزاني في تطوير العلاقات بين الجانبين، مبدياً سعادته بمباشرته مهامه في إقليم كوردستان ومؤكداً على استمرار السعي لتعزيز العلاقات.