93% من سكان دهوك سجلوا في النظام الإلكتروني للبطاقة التموينية

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أربيل (كوردستان24)- سجل أكثر من 93% من سكان محافظة دهوك أسماءهم في النظام الإلكتروني الجديد للبطاقة التموينية، وسط تحذيرات رسمية بقطع الحصة التموينية الشهرية عن كل من يتخلف عن إجراءات التسجيل.

وصرح مدير شعبة البطاقة التموينية في دهوك، حسين صبري، لـ "كوردستان 24"، اليوم الأحد (26 تموز)، بأن عملية تسجيل الأطفال ونقل الحصص بين وكلاء المواد الغذائية قد بدأت بالفعل ضمن النظام الجديد.

وأضاف صبري أن نسبة التسجيل في النظام الإلكتروني بين أهالي محافظة دهوك بلغت حتى الآن 93%، محذراً في الوقت ذاته من أن أي مواطن لا يسجل اسمه في هذا النظام الجديد سيتم حجب حصته التموينية الشهرية، وداعياً الجميع إلى الإسراع في ملء الاستمارة الإلكترونية لضمان الحصول على مستحقاتهم الغذائية.

وتعمل وزارة التجارة العراقية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة على أتمتة نظام البطاقة التموينية وتحويله إلى النظام الرقمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الفساد، وكشف الأسماء الوهمية والمزدوجة، وتسهيل المعاملات على المواطنين عند إضافة الأطفال أو تغيير وكيل المواد الغذائية. وقد انطلقت هذه المبادرة في عدة محافظات عراقية قبل أن تشمل مدن إقليم كوردستان.