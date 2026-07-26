الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية في شمال اليمن

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الأحد إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة سعودية فوق شمال غرب اليمن، غداة إعلانهم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للمملكة المطل على البحر الأحمر في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع "تم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة +يرقدار أكنجي+ تركية الصنع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف" في شمال غرب اليمن الخاضع لسيطرة المتمردين">

AFP