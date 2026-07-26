وفدٌ من الحكومة السورية يتفقّد تجهيزات معبر "نصيبين" الحدودي تمهيداً لافتتاحه

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار الترتيبات الجارية لافتتاح معبر "نصيبين" الحدودي، أجرى نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، برفقة مدير معبر سيمالكا، حمود الحمود، جولة تفقدية ميدانية لموقع المعبر للوقوف على سير الأعمال والتجهيزات الجارية.

واطلع الوفد خلال الجولة على المراحل المنجزة من مشروع التهيئة، والتي شملت عمليات تفكيك وإزالة الألغام، وتنظيف الموقع، بالإضافة إلى الانتهاء من المسح الهندسي تحت إشراف هيئة المعابر والمنافذ، تمهيداً لاستكمال كافة المتطلبات الفنية واللوجستية الكفيلة بتشغيل المعبر بشكل كامل.

وأكد الهلالي أن معبر "نصيبين" يشكل مشروعاً استراتيجياً حيوياً للمحافظة، ومن المتوقع أن يؤدي دوراً محورياً في تنشيط حركة التجارة والنقل والترانزيت بين تركيا والعراق عبر الأراضي السورية، فضلاً عن دفع عجلة النشاط الاقتصادي في المنطقة، وفق ما نقلته مديرية إعلام الحسكة.

وأوضح الهلالي أن الفرق الفنية والإدارية تواصل عملها في الموقع لاستكمال باقي الإجراءات والترتيبات اللازمة، تمهيداً لافتتاح المعبر رسمياً ووضعه في الخدمة فور استيفاء جميع المعايير الضابطة والجاهزية التشغيلية.