إيران تعلن إحراز تقدم في محادثاتها مع عُمان حول إدارة هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت إيران الأحد عن إحراز تقدُّم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عُمان حول إدارة مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتَيه.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب استئناف الولايات المتحدة هجماتها على إيران في السابع من تموز/يوليو، في محاولة لوضع حدّ لسيطرة طهران على المضيق، وذلك بعدما أسهمت مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب أُبرمت بين الجانبين في حزيران/يونيو، في تهدئة التوترات في المنطقة لبعض الوقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عدة جولات من المحادثات الفنية عُقدت يومَي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبَي وزيرَي خارجيتَي إيران وسلطنة عُمان.

وأوضح أن المناقشات ركّزت على "المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية" لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز، بما يراعي الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين.

ووصف بقائي المحادثات بأنها "مفيدة"، مؤكدا إحراز تقدُّم، وأضاف أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرّة".

وكانت عُمان وإيران أعلنتا في حزيران/يونيو أنهما تنافشان اتفاقا في شأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك، وهو ما تعارضه واشنطن بشدة.

وفي الوقت نفسه، حدّدت مسقط مسارا لعبور السفن عبر المياه العُمانية، ممّا أثار استياء طهران التي ردّت بتصعيد متدرج.

وأعلنت إيران السبت أنها لم ترصد أيّ هجمات أميركية بعد نحو أسبوعين من تبادل الضربات.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي بأن البنتاغون عرض على دونالد ترامب خطّة لاستكمال الهجمات، إلا أن الرئيس رفض المصادقة عليها مفضّلا استئناف المحادثات.

وأضاف التقرير أن ترامب أصدر أوامره بوقف الضربات بعد وصول وفد عُماني إلى طهران "لإجراء محادثات في شأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز".

كذلك، أكد بقائي أن "أيّ تغيير لم يطرأ" على وضع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق الأحد، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أوقفت ست سفن حاولت عبور المضيق، وذلك بعد توجيه تحذيرات لها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.

AFP