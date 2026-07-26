الرئيس بارزاني يستقبل القنصل الفرنسي بمناسبة انتهاء مهامه

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، القنصل العام لفرنسا في أربيل، يان بريم، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهام عمله في إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، أعرب الدبلوماسي الفرنسي عن بالغ شكره وتقديره للرئيس بارزاني ولحكومة وشعب الإقليم على الدعم والمساندة المتواصلين اللذين حظي بهما خلال فترة عمله.

مشيداً بالتعاون الذي أسهم في تعزيز أوجه الشراكة والدفع بالعلاقات الثنائية بين فرنسا وإقليم كوردستان نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد الرئيس بارزاني بالدور البارز الذي لعبه القنصل الفرنسي طوال فترة خدمته.

مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة التي تجمع الإقليم بجمهورية فرنسا، مثمناً الجهود المبذولة لتطويرها، كما تمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية القادمة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في المنطقة، واستعراض أحدث المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.