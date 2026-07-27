مسرور بارزاني يضع النقاط على الحروف في ملفات الرواتب والوقود والكهرباء

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أربيل (كوردستان24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 تموز 2026، مؤتمراً صحفياً موسعاً تناول فيه آخر التطورات على الساحتين السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وسلط مسرور بارزاني خلال المؤتمر الضوء بشكل تفصيلي على مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها أزمة الرواتب، ومساعي تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، بالإضافة إلى آليات النظام الضريبي.

كما استعرض رئيس الحكومة التحديات الخدمية الراهنة، موضحاً الأسباب الكامنة وراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية وأسباب ارتفاع أسعار وقود "البنزين" في الأسواق المحلية.

وفي سياق متصل، وجه مسرور بارزاني جملة من الرسائل السياسية إلى الأطراف والقوى الداخلية في الإقليم، مؤكداً في الوقت ذاته على طبيعة العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد وضرورة حل القضايا العالقة بين الجانبين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:

* إقليم كوردستان ليس جزءاً من أي صراع أو عنف في المنطقة.

* نحن دائماً مع الحل السلمي لجميع المشاكل.

* الأزمات الإقليمية لها تأثير مباشر على حياة المواطنين.

* شعب كوردستان تفهم دائماً الظروف الصعبة وهو داعم لنا.

* حكومة إقليم كوردستان ملك للشعب ولن تدخر جهداً في خدمتهم.

* نحن الممثلون الحقيقيون للشعب وحريصون على حياة المواطنين.

* إقليم كوردستان جزء من الشرق الأوسط وقد واجه الأزمات (التي تعصف بالمنطقة).

* لقد تجاوزنا أزمات أكبر، وهذه الأزمة ستُحل أيضاً.

* ينتظر شعب كوردستان مستقبل أكثر إشراقاً وسعادة.

* ندعم حكومة السيد علي الزيدي من أجل الإصلاح.

* ملتزمون بسياسة مكافحة الفساد في العراق.

* الأزمة الاقتصادية في العراق جزء من الأزمة العالمية وإغلاق مضيق هرمز.

* إقليم كوردستان مستعد لأن يكون جزءاً فعالاً في حل الأزمات.

* هناك جهود جدية لحل المشاكل التجارية ونظام "أسيكودا" (ASYCUDA).

* تنفيذ نظام "أسيكودا" سيزيد من إيرادات كوردستان والعراق.

* ملتزمون بصرف الرواتب في موعدها المحدد حسب الإمكانيات المتاحة.

* الـ 120 مليار دينار كانت التزاماً فُرض على إقليم كوردستان.

* تراجع الحركة التجارية يؤثر على إيرادات الإقليم والرواتب.

* يجب على بغداد مراجعة قرار تسليم الـ 120 مليار السابقة.

* التعاون الثنائي بين أربيل وبغداد هو المفتاح لحل الأزمات.

* التنسيق الأمني والسياسي مع الحكومة الاتحادية في مستوى جيد جداً.

* مر 20 شهراً على الانتخابات ولم تُشكل الحكومة (الجديدة) بعد.

* تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة يصب في مصلحة الشعب.

* الأحزاب السياسية مسؤولة عن تأخير تشكيل الحكومة.

* أدعو الأطراف السياسية للمضي قدماً من أجل خدمة الشعب.

* يجب أن تكون الخدمات الحكومية شاملة لجميع مناطق كوردستان.

* سنوفر الكهرباء لمدة 24 ساعة لجميع مواطني كوردستان.

* التهديدات الأمنية في حقل "خورمور" أدت إلى تراجع إنتاج الغاز.

* نقص الغاز أثر بشكل مباشر على إنتاج الكهرباء والبنزين.

* الجهود مستمرة لحل المشكلة مع شركة "دانة غاز".

* حماية حقوق شعب كوردستان هي الأولوية القصوى للحكومة.

* لا نريد هضم حقوق أحد، ولكن لا ينبغي لأحد التصرف بغير مسؤولية.

* ارتفاع أسعار البنزين مرتبط بالحروب والتوترات في المنطقة.

* تكلفة استخراج النفط في الإقليم لا تزال مرتفعة وهي تقع على عاتق الشركات.

* العراق يدعم الوقود بمليارات الدولارات، لكنه لا يمنح كوردستان حصتها الكاملة.

* حصة كوردستان هي 126,700 برميل، بينما تكتفي بغداد بإرسال 50 ألفاً فقط.

* يجب تصحيح هذا الإجحاف والظلم في توزيع النفط المحلي.

* سيتم تثبيت سعر البنزين "العادي" عند 750 دينار، و"التجاري" عند 850 دينار.

* ستتم مراجعة أسعار البنزين "المحسن" و"السوبر" في الأسواق.

* بوحدة صف الأطراف السياسية، يمكننا مواجهة كافة الأزمات.

* طالبنا بتوفير منظومة دفاع جوي لإقليم كوردستان.

* توجد قوة جوية في أربيل حالياً بسبب وجود قوات التحالف الدولي.

* بعد خروج قوات التحالف، ستختفي هذه المنظومة الدفاعية أيضاً.

* جزء من الطائرات المسيرة التي استهدفت أربيل كانت قادمة من الموصل.

* رغم الأزمات، سنستمر في تنفيذ المشاريع الخدمية.

* العلاقة بين أربيل وبغداد حالياً في مستوى جيد جداً ونحن راضون عنها.