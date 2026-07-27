السيطرة على حريق اندلع بالقرب من فندق كبير في طهران

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت أجهزة الاطفاء الإيرانية السيطرة على حريق اندلع قرب فندق مرموق في طهران الاثنين ودفع الى إجلاء نزلائه.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس أعمدة من الدخان الأسود والأبيض وهي تحيط بفندق "استقلال" الضخم الواقع قرب تقاطع رئيسي في شمال العاصمة الإيرانية، بينما كانت ألسنة اللهب مرئية من أسطح المباني المجاورة.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إن الحريق اندلع في منطقة تخزين يحتفظ فيها الفندق بمواد غذائية ومفروشات ومواد أخرى قابلة للاشتعال.

وأكد ملكي عدم وقوع "أي إصابات حتى الآن"، مضيفا أن الحريق أصبح "تحت السيطرة... وسيتم الإعلان عن سبب الحادث بعد إجراء تحقيق".

وذكر مراسل التلفزيون الرسمي في موقع الحادث أنه "تم إجلاء نزلاء الفندق حفاظا على سلامتهم".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون شاحنات الإطفاء في موقع الحادث، بينما كان المارة يتابعون عمل فرق الطوارئ وهي تحاول السيطرة على النيران.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن الفندق الذي كان يُعرف سابقا باسم "رويال هيلتون"، افتُتح في ستينات القرن الماضي ويضم أكثر من 550 غرفة وجناحا.

AFP