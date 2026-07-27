كتلة الديمقراطي الكوردستاني تبحث مع وزير النفط أزمة الوقود وتطالب بتجهيز نينوى بـ "النفط الأبيض" مبكراً

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، عن عقد اجتماع موسع مع وزير النفط الاتحادي لمناقشة تداعيات أزمة الوقود، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الأزمة في محافظة نينوى، وتجهيز الأهالي بالنفط الأبيض قبل حلول فصل الشتاء.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، سيروان رۆژبەیانی، في مؤتمر صحفي، إن وفداً ضم عدداً من نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أجرى زيارة إلى وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، لبحث حزمة من الملفات الهامة، في مقدمتها ملف النفط العام وأزمة الوقود التي تشهدها بعض المحافظات.

وأوضح رۆژبەیانی أنه بصفته ممثلاً عن محافظة نينوى، تقدم بطلب رسمي إلى وزير النفط لاتخاذ "إجراءات عاجلة" لحل أزمة الوقود الخانقة في المحافظة، مؤكداً على ضرورة أن تعمل نينوى ضمن برنامج "البطاقة الوقودية" لضمان التوزيع العادل للمشتقات النفطية على المواطنين.

وفيما يخص الاستعدادات لفصل الشتاء، بيّن النائب الكوردي أن الوفد طالب الوزارة بالبدء بتجهيز أهالي نينوى بمادة "النفط الأبيض" اعتباراً من شهر آب/أغسطس المقبل، نظراً لكون نينوى من المحافظات الشمالية التي تتسم ببرودة أجوائها المبكرة، مشيراً إلى أن وزير النفط وعد بالنظر في هذه المطالب وإيلائها الاهتمام اللازم.

وفي ختام المؤتمر، أكد رۆژبەیانی على الرؤية الوطنية لكتلته النيابية، قائلاً: "نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نعتبر أنفسنا نواباً عن جميع المحافظات العراقية، ونأخذ على عاتقنا الدفاع عن حقوق ومصالح جميع المواطنين في عموم أرجاء العراق دون استثناء".