السليمانية.. الإعلان عن مشروع لإنتاج وعرض المسرحيات الكوردية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن معهد "داكو" لتنمية الفنون والثقافة عن إطلاق مشروع "عرض النص المسرحي الكوردي"، كخطوة لتطوير الكتابة المسرحية وإنتاج النصوص الكوردية.

وصرح آراس عبد الله، منسق المشاريع في معهد "داكو" لتنمية الفنون والثقافة، لـ"كوردستان24" اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، قائلاً: "يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية معهد داكو لدعم الحركة المسرحية الكوردية وتشجيع الكتاب على ابتكار نصوص جديدة. وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها لا تقتصر على اختيار النصوص والجوائز فحسب، بل تضمن أيضاً إنتاج المسرحيات الفائزة بطريقة احترافية وإيصالها إلى خشبة المسرح."

وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو خلق صلة مباشرة بين الكاتب المسرحي، والمخرج، والمؤسسات الفنية، كي لا تظل النصوص الكوردية حبيسة الطباعة أو الأرشيف، بل تتحول إلى أعمال مسرحية تُعرض أمام الجمهور."

وعن آلية تنفيذ المشروع، قال آراس عبد الله: "سيتم تقييم المسابقة من قِبل لجنة مختصة ومحترفة، لتحديد أفضل ثلاثة نصوص مسرحية بالفوز بالمراكز الأول والثاني والثالث. ومن ثم سيتكفل معهد 'داكو' بمسؤولية إنتاج تلك النصوص وعرضها على خشبة المسرح."

وبخصوص شروط المشاركة، أوضح عبد الله: "يجب أن تكون المسرحية باللغة الكوردية ولم تُعرض سابقاً على خشبة المسرح. ولا يهم ما إذا كان النص حديث الكتابة أو كُتب في سنوات سابقة، بل يُسمح حتى بالنصوص التي شاركت في مسابقات أو مهرجانات أخرى، بشرط ألا تكون قد أُنتجت مسرحياً بعد."

وحول الجانب المالي للمشروع، قال آراس عبد الله: "خصص معهد 'داكو' ميزانية خاصة؛ حيث سيتم توفير مبلغ يتراوح بين 9 إلى 12 مليون دينار لتغطية تكاليف إنتاج كل نص فائز، وذلك بحسب الاحتياجات الفنية والتقنية. وفي الوقت نفسه، تم تخصيص مكافآت مالية مستقلة للُكتّاب: مليون و500 ألف دينار للمركز الأول، ومليون دينار للمركز الثاني، و750 ألف دينار للمركز الثالث."

وتابع قائلاً: "أما بالنسبة لآلية الإخراج، فإذا رغب الكاتب في إخراج عمله بنفسه فيمكنه ذلك، ولكن إذا لم يرغب أو لم يكن مخرجاً، فسينشر معهد 'داكو' دعوة خاصة للمخرجين لاختيار الأفضل من بينهم."

وأشار آراس عبد الله إلى أن "استلام النصوص المسرحية قد بدأ بالفعل اعتباراً من 21 تموز/يوليو 2026، وسيكون آخر موعد للتقديم هو 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويجب إرسال النصوص حصرًا بصيغة ملف (Microsoft Word) وبالإملاء الكوردي السليم إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمعهد."

يُذكر أن معهد "داكو" لتنمية الفنون والثقافة هو مركز مدني وثقافي في مدينة السليمانية، يُعنى بالأنشطة الفنية والأدبية والثقافية.



