الحوثيون يعلنون شنّ هجمات جديدة بالمسيّرات على بنى تحتية نفطية في السعودية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن جماعة الحوثي الیوم الإثنين 247 تموز/یولیو 2026، شنّ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على بنى تحتية نفطية في السعودية، غداة إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع عائدة للمملكة فوق اليمن، في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "تم استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع (على الساحل الغربي على البحر الأحمر) بعدد من الطائرات المسيرة وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية".





المصدر: فرانس برس