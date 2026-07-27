إصابة عدد من منتسبي كهرباء بابل إثر اعتداء أثناء رفع التجاوزات

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أربيل (كوردستان24)- أدانت إدارة فرع توزيع كهرباء بابل بشدة، الاعتداء الذي تعرض له فريق عمل فني من قطاع توزيع كهرباء الفيحاء، أثناء أداء مهامه الرسمية في رصد ورفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في منطقة "الطينية"، مما أسفر عن إصابة عدد من الكوادر الفنية بجروح متفاوتة.

وأوضحت الدائرة، في بيان رسمي، أن المصابين نُقلوا فوراً إلى مستشفى الحلة الجراحي لتلقي العلاج الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن الملاكات الفنية تؤدي واجباً وطنياً وقانونياً لحماية شبكة توزيع الطاقة والحفاظ على المال العام.

وشددت إدارة الفرع على أن أي اعتداء يستهدف الكوادر أثناء أداء واجباتها يُعد مخالفة صريحة للقانون ولن يتم التساهل معه، معلنةً المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة جميع المتورطين في الحادثة أمام القضاء المختص، ضماناً لإنصاف المعتدى عليهم وصيانةً لهيبة الدولة وسيادة القانون.

وفي ختام بيانها، دعت كهرباء بابل جميع المواطنين إلى التعاون الفاعل مع الفرق الفنية والابتعاد عن التجاوز على الشبكة الكهربائية، بما يضمن استقرار التغذية بـ الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجميع.