إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة قرب الحدود مع الأردن

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أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه اعترض مسيّرة قرب الحدود الأردنية وإنه يتحقق من مصدر إطلاقها.

وأوضح "قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيّرة في منطقة الحدود مع الأردن" مضيفا أنها "لم تدخل الأجواء الإسرائيلية. يجري حاليا التحقق من مصدر إطلاقها".

وتعرض الأردن للاستهداف مرارا منذ تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم تشارك إسرائيل في الجولة الأخيرة من القتال.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء أن صافرات الإنذار دوت في منطقة كيسوفيم المحاذية لقطاع غزة بسبب "إنذار خاطئ".

AFP