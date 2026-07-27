إيران تلوح بالرد العسكري وتعتبر التحركات الأمريكية في مياهها "تهديداً للأمن الإقليمي"

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أربيل (كوردستان24)– حذر مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين 27 تموز/یولیو 2026، من أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري على البلاد ستُفهم على أنها خطوة لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تترك أي "عمل عدائي" دون رد.

وجاء في بيان رسمي أصدره المقر، ونقلته وكالة "مهر" للأنباء، اتهامات للجانب الأمريكي بممارسة ما وصفه بـ "أعمال التخريب وزعزعة الأمن" في المنطقة. وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بتهديد سفن تجارية وناقلات نفط إيرانية في المياه الساحلية والإقليمية لإيران، في محاولة لفرض "حصار بحري غير قانوني".

وشدد البيان على أن إيران تعتبر هذه التحركات الأمريكية بمثابة "إعلان لتوسيع نطاق الحرب"، محذراً من أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي تهديد صادر عما وصفه بـ "الجيش الإرهابي الأمريكي"، وأنها أثبتت في الميدان قدرتها على الرد السريع والمباشر.

وخلص المقر في بيانه إلى التأكيد على أن استمرار هذه التحركات الأمريكية في المياه الإقليمية الإيرانية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، محملاً واشنطن المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد عسكري قد ينتج عن هذه الإجراءات.