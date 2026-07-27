لجنة تحقيقية توصي بمحاسبة قيادات أمنية رفيعة في كركوك.. وقائد الشرطة على رأس القائمة

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن تقريراً صادراً عن لجنة تحقيق خاصة أوصى بتشكيل "مجالس تحقيقية" بحق عدد من كبار القادة والمديرين في قيادة شرطة محافظة كركوك.

ووفقاً للمعلومات، فإن التقرير الذي رُفع إلى وزير الداخلية العراقي، أُعدَّ بعد تحقيقات مستفيضة حول إخفاقات ومشاكل فنية وإدارية شابت عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة. وتواجه الشخصيات المذكورة اتهامات بـ "التقصير في أداء الواجب"، مما استوجب المطالبة بمحاسبتهم قانونياً.

وتضم قائمة المسؤولين المطلوب ملاحقتهم قانونياً كلاً من:

-قائد شرطة كركوك.

-مدير شرطة حماية المنشآت الحكومية (FPS).

-مدير الشؤون الداخلية في الشرطة.

-آمر أفواج الطوارئ.

-آمر الفوج التكتيكي.

-آمر فوج الـ (SWAT).

-مدير الميرة (التجهيزات والتموين).

-عدد من مديري مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة واسعة للإصلاح داخل المؤسسة الأمنية، بهدف تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة أي إهمال قد ينعكس سلباً على استقرار أمن كركوك وسلامة مواطنيها.