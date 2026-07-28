الزيدي يتوجه إلى أنقرة في زيارة رسمية لبحث ملفات الاقتصاد والمياه والأمن

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أربيل (كوردستان24)- توجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2026)، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لبحث ملفات التعاون الثنائي المستجدة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان رسمي، أن الزيدي سيعقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر الشراكة بين البلدين الجارين.

أبرز ملفات الزيارة

وأوضح البيان أن المباحثات ستركز بشكل أساسي على الملفات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها:

الملف الاقتصادي والاستثماري: تعزيز حجم التبادل التجاري وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات المشتركة.

ملف المياه: التنسيق حول إدارة الموارد المائية وتأمين الحصص المائية العادلة.

الملف الأمني: ضبط الحدود المشتركة وتنسيق الجهود الاستخباراتية والأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

كما ستشهد الزيارة مراجعة آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية الموقعة سابقاً، إلى جانب متابعة وتطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة والاستراتيجية بما يخدم المصالح المتبادلة لكلا البلدين.