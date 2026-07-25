بيرلو مديراً فنياً لمنتخب إيطاليا بعقد يمتد لـ 4 سنوات

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أربيل (كوردستان24)- كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم، عن اقتراب الإعلان الرسمي عن تعيين النجم الدولي السابق، أندريا بيرلو، مدرباً للمنتخب الوطني الإيطالي (الآتزوري). ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل العقد.

ووفقاً لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا" وعدة مصادر محلية، سيوقع بيرلو (47 عاماً) عقداً يمتد لأربع سنوات، وتحديداً حتى نهاية كأس العالم 2030. وسيحصل "المايسترو" على راتب سنوي يقدر بـ 1.5 مليون يورو، وهو مبلغ يُعد منخفضاً مقارنة بالمطالب المالية للمرشحين الآخرين، مما عزز من أسهم بيرلو لتولي المهمة.

وجاء اختيار بيرلو بعد جولة مفاوضات قادها المدير الرياضي الجديد للمنتخب، باولو مالديني، ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو. وكان بيرلو الخيار الثالث في قائمة الاتحاد الإيطالي، بعد تعثر المفاوضات مع الإسباني بيب غوارديولا، الذي اعتذر لرغبته في التفرغ لعائلته عقب مسيرة دامت 10 سنوات مع مانشستر سيتي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي ارتبط بعقد رسمي مع المنتخب البرازيلي.

ويواجه بيرلو مهمة ثقيلة في انتشال "الآتزوري" من عثراته التاريخية، لاسيما بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لثلاث دورات متتالية. ورغم مسيرته كلاعب أسطوري توج بمونديال 2006، إلا أن مسيرته التدريبية لا تزال محل ترقب، حيث تنقل بين يوفنتوس، وفاتح قره جُمرك التركي، وسمبدوريا، وصولاً إلى نادي "يونايتد أف سي" الإماراتي، الذي يسعى بيرلو حالياً لإنهاء عقده معه بالتراضي للعودة إلى إيطاليا.

من الناحية الإدارية، باتت صلاحية اختيار المدرب بيد المدير الفني باولو مالديني، بعيداً عن التدخل المباشر لمجلس إدارة الاتحاد. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي سيتزامن مع اجتماع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء القادم، لتقديم بيرلو رسمياً لوسائل الإعلام والجماهير.