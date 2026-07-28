كاتس: إسرائيل ترغب في مهاجمة إيران والرفض الأمريكي هو العائق

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أربيل (كوردستان24)- كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن وجود رغبة قوية لدى تل أبيب لشن هجوم عسكري على إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن التحفظات الأمريكية هي التي تحول دون تنفيذ هذه الخطوة حتى الآن.

وفي تصريحات أدلى بها للقناة "14" الإسرائيلية، قال كاتس بوضوح: "نريد حقاً مهاجمة إيران، لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك". وأوضح الوزير الإسرائيلي أن لواشنطن حسابات ومصالح خاصة في التعامل مع الملف الإيراني، معتبراً أن هذه المصالح "تتجاوز مصالح إسرائيل" في بعض الجوانب.

ورغم العائق الأمريكي، هاجم كاتس النظام الإيراني بشدة، واصفاً إياه بـ"الإمبراطورية المتعجرفة" التي سعت لتدمير إسرائيل لكنها "انهارت" أمام الضغوط والضربات، حسب تعبيره.

وشدد وزير الدفاع على أن تل أبيب أبلغت جميع الأطراف، بلغة لا تقبل التأويل، بأنها سترد "بكل قوتها" في حال تعرضت لأي هجوم مباشر، مؤكداً: "نحن مستعدون تماماً لضرب إيران".

وفي تصريح لافت يعكس حجم التنسيق العسكري الميداني، كشف كاتس أن طائرات مقاتلة أمريكية تقلع في الوقت الراهن من القواعد الإسرائيلية لتنفيذ مهام ضرب أهداف إيرانية، مشيراً إلى أن القيادة في طهران "على علم تام بهذا الأمر".