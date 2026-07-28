الاتحاد الفرنسي يعلن تعيين زيدان مدرباً للمنتخب لـ 4 أعوام

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب الفرنسي "الديوك"، بعقد يمتد للأعوام الأربعة المقبلة، ليخلف بذلك زميله السابق ديدييه ديشان الذي انتهت رحلته مع المنتخب عقب نهائيات كأس العالم 2026.

وفي أول تصريح له من مقر الاتحاد عقب الإعلان الرسمي، عبر زيدان (54 عاماً) عن سعادته البالغة، قائلاً: "تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به". ووصف "زيزو" توليه المهمة بأنه "نوع من الاستمرارية، وحلم بطريقة ما".

وكشف زيدان، الذي ظل بعيداً عن دكة البدلاء منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، عن تلقيه عروضاً عديدة خلال السنوات الماضية، مؤكداً: "تلقيت عروضاً لتدريب أندية كبرى، لكنني رفضتها جميعاً من أجل انتظار فرصة تدريب المنتخب الوطني".

من جانبه، أكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، أن اختيار زيدان جاء بعد اتصالات بدأت منذ فبراير 2025، مشيراً إلى أن العقد يمتد لأربع سنوات.

ويأتي تعيين زيدان لينهي حقبة تاريخية قادها ديدييه ديشان منذ عام 2012، حقق خلالها لقب مونديال 2018 ووصافة نسخة 2022، قبل أن يختتم مشواره بالمركز الرابع في مونديال 2026.

ويدخل زيدان المهمة مدعوماً بمسيرة أسطورية، سواء كلاعب خاض 108 مباريات دولية وتُوج بلقبي كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، أو كمدرب حقق إنجازاً غير مسبوق مع ريال مدريد بقيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016-2018).

وسيبدأ "عهد زيدان" رسمياً في سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي أول تجمع تدريبي له تحت قيادته استعداداً لدوري الأمم الأوروبية. وستكون المباراة الافتتاحية لزيدان على رأس الجهاز الفني في مواجهة المنتخب التركي يوم 25 سبتمبر.