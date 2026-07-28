إحباط تهريب بنادق كلاشينكوف عبر منفذ القائم

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم، عن نجاح مفارزها في إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة النارية كانت مخبأة داخل شاحنة قادمة من الأراضي السورية عبر منفذ القائم الحدودي.

وفي التفاصيل، أوضح بيان لمركز شرطة كمرك القائم، التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية، أن عملية الضبط تمت بعد تفتيش دقيق لشاحنة من نوع "قلّاب". وأسفرت العملية عن العثور على عدد من بنادق "الكلاشينكوف" التي جرى إخفاؤها بإحكام داخل خزان الوقود الخاص بالشاحنة في محاولة لتمريرها إلى داخل البلاد.

وأكدت القيادة إلقاء القبض على سائق الشاحنة واحتجاز المضبوطات، مشيرة إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.