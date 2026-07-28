إقليم كوردستان يعلن خصماً بنسبة تصل إلى 50% على ديون الكهرباء المتراكمة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2026)، عن تقديم خصومات وتسهيلات مالية جديدة على ديون الكهرباء المتراكمة السابقة لبدء تطبيق مشروع روناكي.

وتتضمن المبادرة إعفاءً بنسبة 50% للمشتركين في القطاعين المنزلي والزراعي، وخصماً بنسبة 25% للمشتركين في القطاعات التجارية والحديثة والصناعية والحكومية، باستثناء المنشآت الصناعية الكبرى التي تمتلك خطوط طاقة خاصة بها.

شروط وتفاصيل التسديد

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من هذا القرار تتطلب تسديد إجمالي المبلغ المتراكم دفعة واحدة، مشددة على أن القرار لا يشمل خيار الدفع بالتقسيط. وأكدت أن أسرع وسيلة للتسديد هي عبر تطبيق "الفاتورة الإلكترونية" (ئی-پسوولە) لتجنب الاكتظاظ في منافذ بيع الطاقة، لافتة إلى أن الخصم لا يسري عند التسديد المباشر عبر جباة الفواتير الميدانيين.

وتبدأ فترة تسديد الديون واستغلال الخصم اعتباراً من 3 آب/أغسطس المقبل وتستمر حتى 10 أيلول/سبتمبر 2026. ولأغراض الاستعدادات الفنية، أعلنت الوزارة توقف تطبيق "الفاتورة الإلكترونية" مؤقتاً اعتباراً من 30 تموز/يوليو الجاري وحتى 3 آب/أغسطس.

إحصائيات الديون ومهلة أخيرة

وكشفت وزارة الكهرباء أن نحو 75% من المشتركين في إقليم كوردستان يواجهون ديوناً قديمة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو ترليوني دينار عراقي، يقع الحجم الأكبر منها على عاتق الاشتراكات المنزلية بمبلغ يقارب ترليون دينار.

ووفقاً للإحصائيات، فإن غالبية الديون (80%) تتمركز لدى نسبة قاطعة من أصحاب الحسابات الكبرى، بينما يقل حجم ديون 75% من بقية المشتركين عن 248 ألف دينار.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تُعد "الفرصة الأخيرة" لتصفية الحسابات وتصفير الديون القديمة، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة وحازمة عقب انتهاء المهلة في 10 أيلول/سبتمبر لملاحقة واستحصال كامل الديون المتبقية دون تقديم أي خصومات أو استثناءات جديدة.