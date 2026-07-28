العراق يحقق إيرادات نفطية تتجاوز 2.3 مليار دولار خلال شهري أيار وحزيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2026)، عن الحصيلة النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيَيْن، حيث تجاوزت الإيرادات المالية المباشرة حاجز الـ 2.3 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ونشرها مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالوزارة، بلغت كمية الصادرات الإجمالية من النفط الخام والمكثفات 32 مليوناً و114 ألفاً و677 برميلاً، محققة إيرادات إجمالية بلغت مليارين و335 مليوناً و537 ألفاً و399 دولاراً.

تفاصيل الصادرات بحسب المنافذ والحقول

وتوزعت الكميات المصدرة لشهرين متتاليين بحسب الحقول والمنافذ التصديرية على النحو التالي:

نفط البصرة (الموانئ الجنوبية): بلغت الصادرات 20 مليوناً و238 ألفاً و836 برميلاً.

نفط كركوك: بلغت الكميات المصدرة عبر ميناء جيهان التركي 10 ملايين و311 ألفاً و216 برميلاً.

نفط إقليم كوردستان: بلغت الكميات المصدرة عبر ميناء جيهان التركي مليونا و564 ألفاً و625 برميلاً.

وأكدت وزارة النفط أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار نهجها الشفاف والشهري لإطلاع الرأي العام على تفاصيل عمليات التصدير والإيرادات المالية المتحققة للبلاد.