ريبر أحمد: لن نسمح باستخدام أراضي إقليم كوردستان منطلقاً للهجمات

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أربيل (كوردستان 24) – أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أن الإقليم يلتزم الحياد تجاه التوترات الإقليمية ولم يسمح يوماً باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار، مشيراً إلى أن فرنسا كانت شريكاً مهماً للإقليم ولا يمكن نسيان مواقفها الداعمة.

صرح ريبر أحمد، وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 28 تموز/يوليو 2026، أن لفرنسا دوراً مهماً وفاعلاً، لا سيما في إقليم كوردستان، حيث كانت داعمة ومساندة لنا في الكثير من الأحداث، وخصوصاً في الحرب ضد تنظيم داعش، معرباً عن شكره وتقديره لمواقفها المستمرة حتى الآن.

الهجمات بالطائرات المسيرة والحياد

وحول الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف الإقليم، قال وزير الداخلية: "منذ بداية التوترات التي شهدتها المنطقة، أكدنا مراراً أن إقليم كوردستان يلتزم جانب الحياد، ولم ولن نسمح بأن تنطلق من أراضينا أي تهديدات أو مشكلات لأي من دول الجوار. لكن للأسف، تعرض الإقليم لهجمات واستهداف من كافة الجوانب، مما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وعناصر البيشمركة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين".

التنسيق مع بغداد

وأشار ريبر أحمد إلى أن موقف حكومة الإقليم ثابت في عدم الانجرار ليكون جزءاً من تلك التوترات. وعن مستوى التنسيق مع الحكومة الاتحادية، أوضح قائلاً: "مع مباشرة الكابينة الجديدة لمهامها، أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن أي هجوم ينطلق من داخل العراق باتجاه الإقليم سيكون محل تحقيق جدي. إن علاقاتنا مع رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية العراقية جيدة جداً، وقد طلبنا منهم التعاون والتنسيق، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن".

حصر السلاح بيد الدولة

كما حذر وزير الداخلية من مغبة تحركات الجماعات المسلحة، مؤكداً: "إن ما تقوم به الجماعات الخارجة عن القانون يسبب حرجاً كبيراً للعراق بأسره، ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد واتفاقياتها السياسية؛ لذا يجب أن ينحصر السلاح بيد الدولة فقط، وعلى كافة القوى تسليم أسلحتها للحكومة".

ملف ترفيع الدرجات الوظيفية

وفي محور آخر من حديثه، طمأن ريبر أحمد الموظفين قائلاً: "إن ترفيع الدرجات الوظيفية للموظفين لم يتوقف، وما كان متبقياً هو ترفيع درجات الضباط فقط، والذي دخل الآن حيز التنفيذ بدعم مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني".