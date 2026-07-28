أسايش كوردستان تعلن حصيلة الهجمات بالمسيّرات على محافظتي أربيل والسليمانية خلال 24 ساعة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز أمن إقليم كوردستان (الأسايش)، اليوم الثلاثاء، عن تعرض منطقتي كويه وشرباژێر لـ 6 هجمات بطائرات مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي، أن محافظتي أربيل والسليمانية شهدتا استهدافات مكثفة؛ حيث شُنت يوم أمس الاثنين خمس هجمات بمسيّرات استهدفت قضاء كويه وأطرافه بين الساعة (12:35) ظهراً و(02:00) بعد الظهر.

وأضاف البيان أن هجوماً آخر بطائرة مسيّرة واحدة استهدف منطقة شرباژێر التابعة لمحافظة السليمانية عند الساعة (05:20) من فجر اليوم الثلاثاء.

مشيراً إلى أن جميع هذه الاستهدافات اقتصرت على الأضرار المادية دون وقوع أي إصابات أو ضحايا.