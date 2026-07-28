الزيدي يلتقي أردوغان في أنقرة ضمن زيارة رسمية لتطوير العلاقات الثنائية

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، لقاءً ثنائياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في مستهل زيارة رسمية يجريها إلى الجمهورية التركية لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الرئيس التركي استقبل الزيدي في مراسم استقبال رسمية أقيمت بالمجمع الرئاسي فور وصوله العاصمة أنقرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس الوزراء في تغريدة له على منصة "إكس"أن الزيارة تتناول بحث ملفات الاستثمار، والمياه، ومشروع "طريق التنمية"، إلى جانب جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين.