ترامب: أجرينا محادثات جيدة مع إيران والخيار العسكري مطروح إذا فشل الاتفاق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 28 تموز/ یولیو 2026، إن الولايات المتحدة أجرت "محادثات جيدة" مع إيران، وإن التوصل إلى اتفاق أفضل من "تدمير ما تبقى من البلاد"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الخيار العسكري سيظل مطروحاً إذا أخفقت المفاوضات.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب أن المفاوضات قد تشهد تقدماً، قبل أن تتراجع إيران عن مواقفها أو تنفي مناقشة الملف النووي، مضيفاً أن بلاده أصبحت في "موقف قوي جداً" بعد الضربات التي استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية "قضت على الدفاعات الجوية الإيرانية" وألحقت أضراراً كبيرة بترسانة طهران، مؤكداً أن موقع "جبل الفأس" (Pickaxe Mountain) لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لواشنطن.

ولوّح ترامب مجدداً باستخدام القوة، قائلاً إنه قادر على تدمير معظم الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة، وإنه سيستأنف العمليات العسكرية إذا لم تبرم طهران اتفاقاً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن عدداً من الجمهوريين يدفعونه لمواصلة العمل العسكري.

وأضاف أن واشنطن لن تسمح لإيران بـ"انتهاك الاتفاقيات بعد الآن"، مؤكداً أن الحصار البحري المفروض عليها "قوي للغاية" ولا يمكن اختراقه، وأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، رغم إمكانية لجوء إيران إلى زرع ألغام بحرية لإحداث اضطرابات.

واختتم ترامب بالقول إن الإيرانيين يدركون أن محطات الطاقة والجسور ستصبح أهدافاً إذا فشلت المفاوضات، لكنه أشار إلى أن حسابات "العواقب" ما زالت حاضرة عند اتخاذ أي قرار بتوسيع العمليات العسكرية.