بورصة أربيل تعلن تغيير آلية التعامل بالدولار لإنهاء تداول "الطبعة القديمة" في الأسواق

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم سوق صرافة أربيل، كَيفي خوشناو، عن البدء بتطبيق آلية جديدة للتعامل بالدولار الأمريكي اعتباراً من الأسبوع المقبل، بهدف سحب "الدولار الأبيض" (الطبعة القديمة) بشكل تدريجي من الأسواق واقتصار التعامل على "الدولار الأزرق".

وأوضح خوشناو في تصريح لـ كوردستان 24، اليوم الثلاثاء (28 تموز 2026)، أن الآلية الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل (2 آب 2026)، حيث ستتوزع التعاملات بنسبة 80% للدولار الأزرق، و18% للدولار الأبيض، بينما تخصص 2% فقط لفئة الـ 50 دولاراً.

وأضاف أن هذا الإجراء يستهدف التوقف عم تداول الفئة القديمة وتوحيد التعامل بالدولار الأزرق أسوة بباقي المحافظات العراقية.

مشيراً إلى أن فارق السعر بين الفئتين تراجع حالياً إلى أقل من 250 ديناراً، بعد أن كان يتجاوز 5 آلاف دينار خلال العام الماضي.

وأكد خوشناو أن الخطوة تصب في مصلحة المواطنين وتستهدف إنهاء التمييز في القيمة بين فئات العملة ذاتها داخل الأسواق المحلية.