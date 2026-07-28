أزمة في مضيق هرمز: إيران ترفض مرور ناقلات النفط العراقية

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أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن رفض طهران طلباً رسمياً تقدمت به الحكومة العراقية للسماح بمرور ناقلات النفط التابعة لها عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، في خطوة أثارت ردود فعل منتقدة داخل الأوساط السياسية.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء 28 تموز/ يوليو 2026، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الکوردستاني، وفاء محمد، أن الجانب الإيراني لم يبدِ أي مرونة تجاه الطلب العراقي، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتناقض مع الدعم التاريخي الذي قدمته بغداد للجارة إيران.

العراق "رئة إيران" في زمن العقوبات

وأوضح محمد أن العراق كان يمثل "الرئة الاقتصادية لإيران" إبان فترات الحصار الدولي عليها، حيث قدم تسهيلات استثنائية لمساعدة طهران، كاشفاً أن النفط الإيراني كان يُباع في الأسواق العالمية باستخدام وثائق ومستندات عراقية "مزورة" لتجاوز العقوبات.

ديون الغاز والأسعار المضاعفة

وانتقد القيادي الكوردي إصرار طهران على تحصيل مبلغ 12 مليار دولار من العراق كأثمان للغاز المورد، مؤكداً أن الجانب الإيراني يفرض أسعاراً تصل إلى "ضعف السعر العالمي"، دون مراعاة للتسهيلات التي قدمها العراق سابقاً أو الظروف الاقتصادية الراهنة.

تهديدات سابقة في المضيق

واختتم وفاء محمد حديثه بالإشارة إلى ملف الأمن في مضيق هرمز، مذكّراً بأن المصالح العراقية تعرضت في مناسبات سابقة لاستهداف مباشر عبر طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، معتبراً أن رفض المرور الحالي يمثل استمراراً لسياسة الضغط التي تمارسها طهران على بغداد في الممرات المائية الحيوية.