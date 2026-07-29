قطر تدين بشدة محاولات استهداف منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيّرة أُطلقت من العراق

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أربيل (كوردستان24)- أدانت دولة قطر بشدة محاولات الاعتداء التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عبر طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وسيادة المملكة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، أن هذه الاعتداءات تُعد تهديداً مباشراً لأمن واستقرار السعودية وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار بين الدول.

وأكد البيان تضامن دولة قطر الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الكامل إلى جانبها، مشدداً على دعم الدوحة لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها الرياض للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها الوطنية.

