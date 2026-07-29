الحشد الشعبي: 20 قتيلاً و32 جريحاً بقصف أمريكي - سعودي في العراق

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، عن ارتفاع حصيلة الضربات الجوية الأمريكية - السعودية المشتركة التي استهدفت مقراتها إلى 20 قتيلاً و32 جريحاً على الأقل في حصيلة أولية قابلة للزيادة.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي صادر عن مديريتها العامة للإعلام، أن الضربات الجوية طالت مقرات رسمية تابعة للحشد في سبع محافظات عراقية هي: بغداد، واسط، نينوى، البصرة، كركوك، كربلاء، وديالى، مما أسفر أيضاً عن إلحاق أضرار مادية تفاوتت بين المتوسطة والجسيمة في عدد من المباني والآليات والمعدات العسكرية.

وأكد بيان الهيئة أن اللجان الفنية والميدانية المختصة تواصل أعمالها في المواقع المستهدفة لحصر حجم الأضرار وتدقيق البيانات، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى والجرحى مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية.



