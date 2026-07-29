مجلس محافظة نينوى يرفض استخدام أراضي المحافظة منطلقاً لاستهداف دول الجوار

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أربيل (كوردستان24)- أعرب مجلس محافظة نينوى عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الجوية التي استهدفت عدة مواقع داخل المحافظة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة صون وحماية سيادة الأراضي العراقية ونينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة، في بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، أنه "يتابع ببالغ القلق والأسف الاعتداءات التي طالت موقعاً ضمن حدود نينوى والأراضي العراقية، والتي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين".

وأكد البيان أن مجلس محافظة نينوى يرفض بأشد العبارات أي اعتداء يمس أمن المحافظة وسيادتها، مجدداً موقفه الثابت بالرفض القاطع لاستخدام أراضي نينوى كقاعدة أو منطلق لشن هجمات واستهداف دول الجوار.

وأشار المجلس إلى أن هذا الموقف يأتي حرصاً منه على حفظ استقرار المنطقة وصيانة المصالح الوطنية العليا، واختتم بيانه بتقديم التعازي لعوائل الضحايا والتمني بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.



