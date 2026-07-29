الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكات تأمين وشحن مرتبطة بطهران في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ملاحقة سفن تابعة لـ "أسطول الظل" تُستخدم لنقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

مخطط التأمين البحري

وفقاً لبيان الوزارة، شملت العقوبات شركتين هما "شركة الخليج للتأمين البحري" (PGMIC) و"سلطة هرمز سيف للخدمات البحرية" (HormuzSafe). وتتهم واشنطن هاتين الشركتين بإدارة مخطط مدعوم من الحرس الثوري لإجبار السفن التجارية على شراء "تأمين بحري إلزامي" مقابل عبور مضيق هرمز، بذريعة حمايتها من مخاطر الاحتجاز.

وأشار البيان إلى أن شركة "هرمز سيف" الرقمية تقبل المدفوعات بعملة "البيتكوين" وأصول رقمية أخرى في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية. كما لفتت الوزارة إلى ضلوع بابك مرتضى زنجاني في الترويج لهذه الخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز السيطرة على حركة الملاحة.

ملاحقة "أسطول الظل"

وفي إطار تكثيف الضغوط الاقتصادية، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على عدة سفن متورطة في نقل ملايين البراميل من الخام الإيراني إلى وجهات دولية منها الصين والإمارات. وشملت القائمة سفناً ترفع أعلام جزر مارشال، وموزمبيق، وبربادوس، وفانواتو، تديرها شركات تتخذ من هونغ كونغ والصين مقراً لها، ومن أبرزها السفن: (WELL SAIL)، (LILY)، (AL SALMI)، و(BREEZE V).

وأوضحت الوزارة أنها فرضت عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بـ "أسطول الظل" منذ بداية العام الجاري، ضمن استراتيجية تهدف لقطع الموارد المالية التي تغذي العمليات العسكرية للحرس الثوري.

تصريحات رسمية

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "إن طهران تسعى للحصول على السيولة في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم". وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح باستخدام الشحن الدولي لتمويل الأنشطة العسكرية أو تهديد التجارة العالمية.

تأتي هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902)، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات، وضمن سياسة فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي التي تتبعها واشنطن.



المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية